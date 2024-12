PJ apreendeu arsenal de armas de fogo e munições em Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 46 e 62 anos, suspeitos de tráfico de armas, tendo apreendido "um significativo arsenal de armas de fogo e munições" no distrito de Aveiro, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que os suspeitos, que foram detidos no âmbito de uma investigação iniciada e maio, estão "fortemente indiciados pela prática de um crime de tráfico de armas e de um crime de detenção de arma proibida".

No decurso da investigação, segundo a Judiciária, foram recolhidos indícios de que os suspeitos possuíam armas de fogo, sem que fossem detentores da necessária habilitação legal, e as comercializavam com terceiros.

"No cumprimento de mandados de busca emitidos pelas autoridades judiciárias, na área da comarca de Aveiro, foi apreendido um significativo arsenal de armas de fogo e munições, num total nove, diversas peças e componentes de armas de fogo e milhares de munições de distintos calibres", refere a mesma nota.

Os inspetores localizaram ainda, num outro local, dezenas de armas longas, as quais, segundo a Judiciária, serão objeto de exame a fim de poder determinar-se a eventual irregularidade na sua detenção.

A PJ refere ainda que os detidos foram presentes à autoridade judiciária competente, tendo-lhes sido aplicadas medidas de coação não detentivas.