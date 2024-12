Nova operação policial na Cova da Moura e no Bairro do Zambujal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está, esta quinta-feira, no Bairro Alto da Cova da Moura e no Bairro do Zambujal a cumprir 12 mandados de busca e apreensão domiciliária.

Em comunicado, a PSP assegura que a operação, batizada de "Cacais", investiga "crimes relacionados com o arremesso de objetos (incluindo incendiários), fogo posto/incêndio, danos, motim, tráfico de droga, ameaça e coação, posse de arma de fogo e dano em viatura policial".

Seis dos mandados estão "diretamente relacionados com os incidentes ocorridos na área metropolitana de Lisboa" em outubro, na sequência da morte de Odair Moniz.

Na operação estão envolvidos cerca de cem polícias, diz o comunicado.

[Notícia atualizada às 07h55 de 19 de dezembro de 2024 para acrescentar detalhes]