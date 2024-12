Constrangimentos fecham urgências Ginecológica e Pediátrica do hospital de Leiria

A urgência Ginecológica/Obstétrica do hospital de Leiria está fechada a partir de sexta-feira e até segunda-feira, enquanto a urgência Pediátrica encerra no fim de semana, devido a constrangimentos, refere uma mensagem enviada às corporações de bombeiros.

A mensagem, à qual a agência Lusa teve hoje acesso, adianta que o serviço de Urgência Ginecológica/Obstétrica do Hospital de Santo André, em Leiria, vai estar encerrado entre as 09:00 de sexta-feira e as 09:00 de segunda-feira.

Já o serviço de Urgência Pediátrica da mesma unidade hospitalar fecha entre as 09:00 de sábado e as 09:00 de segunda-feira.

Na mensagem lê-se ainda que os meios "deverão fazer passagem de dados ao CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes] para respetiva referenciação".

Fonte da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, de que faz parte o hospital, assegurou à Lusa que a instituição "continua a fazer esforços no sentido de preencher as escalas, pelo que a todo o momento pode haver alterações".