Ano novo, preços novos. Saiba o que aumenta em 2025

A descida da inflação deverá travar muitos aumentos, mas não deverá ser suficiente para impedir que a maioria dos setores subam preços e tarifas em 2025. Confira aqui as contas do novo ano.



Eletricidade

As famílias no mercado regulado (cerca de 870 mil) vão pagar mais 2,1% pela luz, em Portugal Continental, e mais 1,4% nos Açores e na Madeira. Este agravamento já inclui a descida de 3,6% da tarifa de acesso à rede, um custo pago por todos os consumidores, quer estejam no mercado regulado ou liberalizado.

Para os clientes residenciais que estão no mercado liberalizado, cerca de 5,6 milhões, a tarifa a pagar depende da oferta de cada comercializador.

A EDP Comercial, que fornece quase 58% do mercado doméstico, já anunciou uma descida de 7% em média da fatura, em 2025. A elétrica justifica o corte com uma redução de 6% no preço da energia, a que se junta a descida de 3,6% na tarifa de acesso às redes e a redução do IVA.

A partir de janeiro, os primeiros 200 quilowatts-hora (kWh) consumidos por cada família, ou 300 kWh se forem famílias numerosas, serão taxados a 6%, em vez dos atuais 23%.

A Galp antecipou-se e já baixou em dezembro a componente de energia, em 6%.

Telecomunicações

A entrada de um novo operador no mercado no final de 2024, a Digi, tem levado os concorrentes a apresentarem novas soluções aos clientes. Esta dinâmica concorrencial chega também aos preços.

A NOS anunciou que “não vai aumentar os seus preços em 2025”. Fonte oficial da operadora disse à Lusa que a decisão “é transversal a todos os serviços e tarifários de telecomunicações”.

Já a Meo diz que o aumento mínimo de 50 cêntimos em janeiro é para manter, como já tinha sido anunciado. A excepção são os serviços da marca digital Uzo e da marca para o segmento jovem, Moche, “que não vão ser atualizados”.

A Digi, com fibra e rede móvel, mas cobertura limitada, entrou no mercado português com períodos de fidelização de três meses, apenas no serviço fixo, e preços abaixo doz que estavam a ser praticados no mercado.

As três maiores operadoras estão a responder com preços mais competitivos, mas só nas marcas low-cost: Uzo (Meo), Woo (Nos) e Amigo (Vodafone).

Pão

Na padaria também deverá passar a deixar mais dinheiro. A Associação do Comércio e da Indústria de Panificação (ACIP) já admitiu que o preço do pão deverá aumentar em 2025, para dar resposta à subida dos custos de produção, como os combustíveis e a farinha, e do salário mínimo.

Ainda assim, a Associação sublinha que Portugal é um dos Estados-membros com o preço por quilograma de pão mais baixo e a melhor relação qualidade/preço.

Leite

Na mesma linha, também a Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite (Fenalac) admite que o preço pode subir em 2025, se os fatores de produção continuarem a aumentar.

O presidente da federação, Idalino Leão, diz à Lusa que a energia, gasóleo e eletricidade, estão mais caros. Esperam respostas do governo mas não descartam agravar o preço final do leite

O preço do leite comprado a produtores individuais do Continente atingiu em outubro (últimos dados) 0,458 euros por quilograma (kg), o valor mais alto desde janeiro, segundo dados do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP).

Por sua vez, o queijo flamengo (à saída da fábrica) tocou, em novembro, o valor mais alto do ano, fixando-se em 687,18 euros por 100 quilogramas (kg).

Azeite

Depois de ter atingido valores recorde nos últimos anos, espera-se uma descida do preço do azeite em 2025.

Para 2024, o Instituto Nacional de Estatística já prevê uma quebra da média anual do preço de quase 30%, com o aumento da produção mundial e a normalização da oferta. As previsões para a campanha em curso são otimistas.

Transportes

Na Área Metropolitana do Porto, os passes para os transportes públicos mantêm os preços, quer o metropolitano, quer o municipal, o custo do bilhete Andante fica também congelado em 2025.

Apenas sobem os bilhetes comprados a bordo, na rede Unir, em linha com a inflação: passam de 2,20 euros para 2,30 nas distâncias mais pequenas, de 4,40 para 4,60 nas intermédias e de 6,60 para 6,90 nas mais longas.

Na Área Metropolitana de Lisboa nada muda, os preços mantêm-se em 2025. O passe Navegante para um município fica nos 30 euros, e o metropolitano (18 municípios) nos 40 euros.

Portagens

Atravessar autoestradas vai ficar mais caro. As portagens deverão aumentar 2,2% em 2025, uma subida que resulta da soma da taxa de inflação homóloga sem habitação no continente, fixada em 2,11%, acrescida de 0,1%.

Nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama os veículos de classe 1 pagam mais 5 cêntimos, na última classe as subidas chegam aos 15 cêntimos na ponte 25 de Abril e aos 25 cêntimos na Vasco da Gama.

A boa notícia é que algumas antigas Scut deixam de ter portagens a partir de 1 de janeiro: A4;A13 e 13-1; A22; A23; A24; A25; A28.

Ter Via Verde fica mais caro no novo ano. As mensalidades das modalidades “mobilidade” e “mobilidade leve” aumentam de 1,14 euros e 1,43 euros, respetivamente, para 1,25 euros e 1,59 euros, segundo a nova tabela já disponível ‘online’. A subscrição “autoestrada” sobe 1 cêntimo para 0,53 euros. São valores já com desconto por adesão ao extrato eletrónico.

Nota: Este artigo vai sendo atualizado à medida que forem conhecidos mais mudanças nos preços de outros produtos