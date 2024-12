Torres Vedras pede a Lisboa melhorias no Terminal de Autocarros do Campo Grande

A presidente da Câmara de Torres Vedras disse esta quarta-feira que vai pedir à Câmara de Lisboa melhorias no Terminal de Autocarros do Campo Grande face ao aumento da procura com redução do preço dos passes entre o Oeste e a capital.

"É tempo de haver melhorias no Terminal do Campo Grande e não deixarei de tratar com a Câmara Municipal de Lisboa", afirmou Laura Rodrigues na assembleia municipal.

Na Assembleia Municipal, a deputada do PSD Marta Geraldes e utente dos transportes alertou para a falta de condições no Terminal do Campo Grande, com cobertura sem capacidade para todos os utentes à espera de autocarro de inverno e com contentores a servirem de casas de banho e de instalações para os trabalhadores das operadoras de transporte rodoviário.

Segundo a autarca, o passe mensal para Lisboa é subscrito por mais de seis mil cidadãos da região Oeste, número que deverá aumentar com a redução do preço do passe mensal para o transporte rodoviário para Lisboa a partir dos concelhos da região Oeste.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste anunciou, na terça-feira, que o passe mensal dos concelhos da região Oeste para Lisboa vai ser reduzido de 80 ou 70 euros (dependendo da distância) para 40 euros, equiparando-se aos títulos coletivos de transporte na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

A medida, que entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2025, contribuirá para que "haja mais descarbonização, para que as pessoas possam viajar sem ter de andar de carro" e resultará "numa grande poupança para as famílias".

Em 2019, o passe rodoviário para Lisboa tinha um custo de 183,15 euros por mês no passe mais caro.

A gratuidade dos transportes entre concelhos e a redução do preço dos passes inter-regionais representa um investimento superior a 12 milhões de euros, dos quais três milhões são para assegurar a gratuitidade.

A Região Oeste integra os concelhos de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos, Nazaré, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, onde residem mais de 350 mil pessoas.