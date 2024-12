Toneladas de lixo podem ficar por recolher em Lisboa. Moedas quer negociar com sindicatos e evitar greve

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa alertou esta quarta-feira que a cidade se prepara para ficar sem recolha de lixo durante nove dias e apela aos moradores para terem “consciência” e “evitem depositar o lixo, se o puderem”.

Depois de reunir de urgência com presidentes da junta da autarquia, Carlos Moedas considera que este é “um problema de todos” e estima que possam ficar por recolher mais de 8 mil toneladas de lixo com a greve dos trabalhadores da Higiene Urbana de Lisboa, nos dias 26 e 27 de dezembro.

A paralisação será total nesses dois dias, com greve ao trabalho extraordinário entre o dia de Natal e a véspera de Ano Novo e ao período noturno, para o trabalho normal e suplementar, entre as 22h00 de dia 1 e as 6h00 de dia 2. Moedas admite impactos graves na cidade.

“A cidade de Lisboa está a poucos dias de poder ficar sem recolha de lixo durante nove dias. O que estou a fazer aqui é o meu apelo para que os sindicatos voltem para a mesa das negociações”, disse o autarca lisboeta em conferência de imprensa.

De maneira a minimizar os efeitos da greve, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou um conjunto de medidas que passam pela criação de um gabinete de crise, a distribuição de contentores de obra em áreas prioritárias, o teletrabalho para funcionários da autarquia e colaboração com municípios vizinhos.

Sobre os contentores, Moedas ressalva que os mesmos serão distribuídos por freguesias que necessitem mais e apela aos moradores para que “tenham consciência” da situação.

“Vamos distribuir pelas freguesias de Lisboa, ver quais as que necessitam de mais ou menos destes contentores de obra onde as pessoas, em último caso, podem depositar lixo. Mas também é muito importante pedir às pessoas, que nestes dias, tenham consciência do que estamos a viver e evitem depositar o lixo se o puderem, sobretudo na área dos cartões", afirmou.

Por dia, o município de Lisboa produz em média cerca de 900 toneladas de lixo, pelo que a paralisação agendada para a próxima semana poderá constituir um problema de saúde pública.

Os sindicatos, representados pelo STML e STAL, justificam a greve com a falta de resposta adequada a problemas acumulados ao longo dos meses, mas a autarquia alega que não foram apresentadas novas propostas nas últimas negociações.

A Câmara Municipal de Lisboa pediu serviços mínimos para a greve, com a decisão a ser anunciada esta sexta-feira pelo tribunal.