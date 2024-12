Rede Expressos abre inquérito a acidente com autocarro na Gare do Oriente

A Rede Expressos anunciou a abertura de um inquérito para apurar as causas do acidente com um autocarro desgovernado na Gare do Oriente, em Lisboa.

A empresa lamenta, em comunicado, o incidente registado esta quarta-feira, pelas 15h00.

O autocarro "estava estacionado e sem motorista" e "iniciou um movimento desgovernado", indica a Rede Expressos.

"Felizmente, não houve qualquer registo de feridos", refere o comunicado enviado à Renascença.

A Rede Expressos abriu abertura de um inquérito interno para apurar as causas do acidente.

"A segurança dos nossos passageiros, colaboradores e da comunidade em geral é a nossa prioridade absoluta. Assim, foi já iniciado um inquérito interno para apurar a causa técnica que originou este movimento inesperado, de maneira a que situações como esta não voltem a ocorrer, sublinha a transportadora.

Um autocarro de passageiros desgovernado abalroou, esta quarta-feira, um táxi e uma esplanada e destruiu a montra de um café na Gare do Oriente, na zona do Parque das Nações.