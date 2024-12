Novo aeroporto. Governo quer evitar "encargos diretos para os contribuintes"

O Governo garantiu esta quarta-feira que mantém a intenção de não onerar diretamente os contribuintes com a construção do Aeroporto Luís de Camões e adiantou que o relatório da ANA prevê um cenário em que isso é possível.

"Mantém-se a intenção do Governo de não onerar diretamente o Orçamento do Estado com a construção do aeroporto", refere o Governo, num esclarecimento enviado à comunicação social.

A mesma nota adianta ainda que "o relatório da ANA apresenta um cenário em que não há encargos diretos para os contribuintes, redobrando assim a convicção inicial do executivo".

O Governo aponta ainda que está a executar o projeto para a construção do novo aeroporto, no Campo de Tiro de Alcochete, "conforme os prazos definidos".

O PS pediu ao Governo que envie ao parlamento o relatório entregue pela ANA com as condições para a construção do novo aeroporto de Lisboa, acusando os ministérios das Finanças e das Infraestruturas de "contradição e desnorte".

"Se por um lado o Ministério das Infraestruturas sempre disse que não existia qualquer tipo de custo para o contribuinte do novo aeroporto de Lisboa, em relação às declarações do senhor ministro das Finanças ontem já existe essa possibilidade de custo para os contribuintes", afirmou o deputado socialista Hugo Costa, em declarações aos jornalistas, no parlamento.

Segundo Hugo Costa esta "é uma clara contradição" e por isso "deve ser conhecida a resposta" para saber "quem afinal está a falar a verdade neste desnorte".

Sobre as notícias de que o novo aeroporto deverá custar afinal cerca de oito mil milhões de euros, o deputado do PS referiu que esses dados que foram avançados são parte daquilo que o PS quer conhecer com o relatório, ou seja, "a realidade dos números" considerando que é preciso transparência uma vez que a Comissão Técnica Independente tinha avaliado em seis mil milhões de euros.

"Sei que outros partidos já o pediram e viabilizaremos esses pedidos, mas para nós mais importante do que os membros do Governo virem ao parlamento contradizerem-se, o que é importante é conhecermos o relatório que levou a essas contradições", respondeu ainda.