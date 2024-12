Idoso morre em incêndio no concelho de Alcobaça

Um homem de 76 anos morreu esta quarta-feira vítima de um incêndio numa habitação na Praia da Gralha, próximo de S. Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, informou fonte dos bombeiros.

O fogo deflagrou "num anexo que servia de habitação e armazém de materiais e roupas, que foi todo tomado pelas chamas e ficou completamente destruído", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de S. Martinho do Porto, João Bonifácio.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal era o único ocupante do imóvel, situado na Praia da Gralha, na Serra do Mangues, na freguesia de S. Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça e distrito de Leiria.

O incêndio deflagrou à 12h20 e, segundo o Comando Sub-Regional de Operações de Socorro, no local estiveram 28 operacionais apoiados por 10 viaturas dos Bombeiros de S. Martinho do Porto e da Nazaré e da GNR.

As causas do incêndio estão a ser averiguadas pela Polícia Judiciária.