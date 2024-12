Governo autoriza contratação de médicos tarefeiros na época crítica do Natal e Ano Novo

Para garantir que as urgências não fecham na época crítica do Natal e do fim do ano, o Governo está a autorizar os hospitais mais carenciados a contratar médicos tarefeiros, com horas pagas acima do habitual.



A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, assegura que está a fazer tudo o que é possível para garantir que os doentes não ficam sem resposta, numa altura em que se espera maior pressão sobre os serviços por causa das infeções respiratórias.

“Nos locais onde o constrangimento é maior, o que a Direção Executiva do SNS tem estado a fazer é autorizar a contratação de médicos que não são dos hospitais, mas que serão pagos para estar nestas urgências com valores muito acima do que hoje pagamos”, declarou esta quarta-feira Ana Paula Martins.

“Para situações excecionais, tem que haver condições excecionais”, sublinha a ministra da Saúde.

Ana Paula Martins falava aos jornalistas à margem de uma visita ao SNS24, que está apresentar o novo serviço de teleconsulta para responder também aos utentes sem médicos de família.