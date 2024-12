FNE desiludida com aprovação de suplemento para professores orientadores

Pedro Barreiros só amanhã é que tem agendado enviar a contra proposta da FNE para o ministério. À Renascença manifesta desilusão pelo desfecho do processo: “A primeira reação efetivamente é de surpresa, porque estamos convocados para uma reunião negocial no próximo dia 20, na sexta-feira, pelas 15 horas”, declarou.

Esta decisão surpreendeu os sindicatos, que têm reunião marcada para sexta feira no ministério da Educação, justamente para negociar este valor.

“Uma das matérias em negociação é precisamente esta que acaba de ser anunciada, onde o valor a ser pago de trabalho suplementar para os professores orientadores é uma das matérias para as quais nós inclusivamente temos uma contraproposta”, referiu ainda Pedro Barreiros.

“A nossa proposta vai além daquilo que são os valores apresentados no processo negocial pelo Ministério da Educação e que agora se confirmam através da decisão do Conselho de Ministros". A FNE pretende que seja aplicado no continente o mesmo critério utilizado nas regiões autónomas.

"O nosso valor passa por fazer coincidir no território nacional aquilo que já acontece também nas regiões autónomas, nomeadamente nos Açores, onde o valor hora a ser pago aos professores orientadores é na ordem dos 15% do índice 100 da carreira da Administração Pública, que se traduz num valor aproximadamente de 150€ por cada por cada formando”, explicou o sindicalista.