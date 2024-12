Encerrado lar ilegal em Palmela com 12 idosos em "condições precárias"

A GNR encerrou na segunda-feira um lar de idosos ilegal que funcionava no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, tendo os 12 idosos residentes sido encaminhados para as famílias ou para outras estruturas, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a GNR revelou que recebeu uma denúncia "que alertava para crimes de maus-tratos" numa estrutura residencial para pessoas idosas "que funcionava de forma ilegal".

Após uma fiscalização ao lar, "apurou-se que os idosos residentes no local viviam em condições precárias de higiene, resultantes da falta de habitabilidade do estabelecimento", indicou a Guarda.

"A ação culminou com a retirada de todos os 12 idosos que se encontravam na estrutura, dos quais sete ficaram aos cuidados dos respetivos familiares e cinco foram integrados num Centro Geriátrico", acrescentou.

A GNR identificou ainda os responsáveis pelo lar, uma mulher de 57 anos e um homem de 56.

Esta ação de fiscalização contou com o reforço de militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Setúbal (NIAVE) e com o apoio de inspetores da Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo e de técnicos da Segurança Social de Setúbal.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal.