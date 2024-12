Comboio histórico de Natal a vapor vai fazer 24 viagens até 5 de janeiro

O comboio histórico de Natal a vapor, realizado pela CP, vai voltar aos carris entre o Porto e Ermesinde no sábado, dia 21 de dezembro. O comboio vai funcionar apenas aos fins de semana, até 5 de janeiro, e fazer quatro circulações por dia, duas em cada sentido.

A locomotiva a vapor e as cinco carruagens habitualmente utilizadas para o comboio histórico do Douro vão partir às 15h03 e 19h37 da estação de São Bento, no Porto, e às 16h40 e 21h25, de Ermesinde. Cada comboio tem 254 lugares, com cada bilhete (válido por apenas uma viagem) a custar 11 euros para adultos e 5,5 euros para crianças entre 4 e os 12 anos - para ir e voltar ao Porto ou a Ermesinde, é preciso comprar dois bilhetes, como é o caso com qualquer outro comboio da CP.