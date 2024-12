Barómetro sobre Imigração "surpreende". Obra Católica de Migrações defende aposta na integração

A diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações (OCPM) reage com surpresa ao dados do Barómetro sobre Imigração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que revelam que mais de metade dos portugueses - 6 em cada 10 - quer menos imigrantes do Nepal, Bangladesh e India, em Portugal.

Em declarações à Renascença, Eugénia Quaresma, diz que os dados "surpreendem, por um lado, e por outro, faz-me interrogar que será preciso refletir sobre se a xenofobia está aqui em causa ou se, é um medo desconhecido".

A diretora da OCPM defende que "é importante que quem venha para Portugal conheça as regras e as leis do país de acolhimento" e, pede que haja um "trabalho de parte a parte".

"Eu acho que este trabalho ainda está aquém do desejado", adverte.

Eugénia Quaresma defende que os imigrantes não devem "ficar isolados nem fechados só na sua comunidade, é preciso haver convívio".