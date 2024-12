AIMA já analisou mais de metade dos 440 mil processos pendentes

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) já apreciou mais de metade dos 440 mil processos que estavam pendentes em setembro, revelou o presidente da instituição, Pedro Portugal Gaspar, esta quarta-feira, em declarações aos jornalistas.

Pelas contas do líder da AIMA, apenas 34% dos processos ainda não tiveram qualquer resposta.

“Mais de metade, 250 mil já terão tido uma apreciação, sendo certo que há 150 mil que estão em tramitação e 108 mil que estão à espera de uma segunda ação dos requerentes, ou porque não apareceram ou porque não pagaram as taxas. Significa que há uma segunda oportunidade para os requerentes antes da extinção do processo”, disse.

Pedro Portugal Gaspar esteve presente hoje, Dia Internacional das Migrações, na apresentação do programa de formação e integração de migrantes no setor do turismo.

Mais de mil migrantes vão começar a ser formados no início do próximo ano, para depois integrarem o sector.

Aos jornalistas, o presidente da AIMA apelidou a iniciativa como “pioneira”, mas também que é preciso esperar para “ver a respetiva adesão”.

“Veremos de há capacidade ou não para alargar o âmbito, consoantes estas circunstâncias”, assumiu ainda.

As declarações do presidente da AIMA surgem um dia depois do barómetro da Imigração da Fundação Francisco Manuel dos Santos ter revelado que seis em cada dez portugueses defendem a diminuição do número de imigrantes do subcontinente indiano.