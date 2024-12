Vacinação gratuita arranca entre os 50 e 59 anos para evitar contágios no Natal e Ano Novo

A vacinação gratuita contra a Covid-19 e a gripe fica disponível para quem entre 50 a 59 anos esta terça-feira. A adesão à medida é importante, especialmente antes das festividades, para evitar contágios no Natal e Ano Novo.

À Renascença, o sub-diretor-geral da Saúde apela a uma vacinação rápida, pois trata-se de "uma boa oportunidade para se proteger".

Tal como para a maioria da população elegível, a vacinação pode ser feita nas farmácias ou nos centros de Saúde. No ano passado foram 250 mil, as pessoas desta faixa que aderiram.

André Peralta Santos espera um número semelhante, ou até superior: "Nós temos neste momento cerca de 2.2 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe e cerca de um milhão e meio para a Covid-19. São números em linha com aqueles que esperávamos e estamos até um pouco melhor do que estávamos em relação ao ano passado para a gripe. Descemos um pouco para a Covid-19. De destacar, também, que no grupo dos 85 e mais - aqueles que levaram a vacina da gripe de dose reforçada - atingimos o nosso objetivo, de 75% de cobertura vacinal, o que é muito positivo".

"O balanço global é muito positivo e mais uma vez reforçar que Portugal tem vacinas para todos aqueles que se queiram vacinar. E esta modelo de vacinação, em que a pessoa pode escolher ir ao centro de saúde ou à farmácia para a generalidade dos grupos etários, é um modelo muito positivo e que nós queremos continuar nos próximos anos porque permite, lá está, maior conforto às pessoas elegíveis para a vacinação, sem prejudicar e até melhorando o acesso", realça, ainda.



A campanha de vacinação sazonal do outono-inverno 2024-2025 contra a gripe e a Covid-19 arrancou a 20 de setembro, em cerca de 3.500 pontos de vacinação em todo o país, com objetivo de vacinar 2,5 milhões de pessoas.