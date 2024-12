Utentes da ULS de Braga têm de ligar para SNS24 antes de irem à Urgência

Os utentes da Unidade Local de Saúde de Braga (ULS Braga) devem, a partir desta terça-feira, ligar para a linha SNS 24 antes de se dirigirem à urgência, uma regra que visa reservar este serviço para os casos verdadeiramente graves.

Segundo a diretora do Serviço de Urgência da ULS Braga, Joana Alves, cerca de 40% dos episódios de urgência ali registados estão relacionados com casos não urgentes, que poderiam ser tratados nos cuidados primários ou mesmo em casa.

Este ano, nos primeiros 11 meses, a ULS registou 202 mil episódios de urgência, o que significa que foram cerca de 80 mil os atendimentos não justificados.

"É preciso diminuir muito este número", disse Joana Alves, sublinhando que essa é a principal aposta do plano de inverno da ULS de Braga.

Para o efeito, a ULS aderiu, hoje mesmo, ao projeto nacional "Ligue Antes, Salve Vidas", que visa melhorar a orientação e segurança dos doentes, garantindo que cada caso clínico é tratado no local mais adequado.

O projeto incentiva os doentes a contactarem previamente a linha SNS24 (808 24 24 24) antes de recorrerem aos serviços de saúde, tanto nos cuidados primários como no Serviço de Urgência.

Para o diretor clínico para os Cuidados de Saúde Primários da ULS Braga, Rui Macedo, orientar cada doente para o local certo é essencial.

"Assim, podemos utilizar melhor os recursos e garantir respostas mais rápidas e eficazes para os doentes urgentes", explicou.

Após o contacto com o SNS24, os doentes poderão, consoante a gravidade do seu caso, ser orientados para ficar em autocuidados, para uma consulta agendada nos cuidados de saúde primários, no próprio dia ou no dia seguinte, para o Serviço de Urgência ou, em última instância, para um dos centros de atendimento clínico instalados na Póvoa de Lanhoso ou Vila Verde.

"Esta iniciativa vem otimizar os cuidados de saúde, respeitando a gravidade de cada caso e reforçando a confiança dos doentes no sistema", acrescentou Rui Macedo, adiantando que pode dar-se o caso de um utente não referenciado pela linha SNS24 ir à Urgência e ser encaminhado para respostas alternativas.

A adesão ao projeto "Ligue Antes, Salve Vidas" contemplou a criação de cerca de 250 vagas diárias para consultas nos cuidados de saúde primários, com marcação direta pela Linha SNS24.

As vagas já estão em funcionamento e podem ser ajustadas, consoante a procura.

O projeto "Ligue Antes, Salve Vidas" é válido para a urgência geral e para a urgência pediátrica acima de 1 ano de idade.

A urgência obstétrica e ginecológica não está abrangida.

De acordo com informação disponível na sua página de Internet, a ULS Braga é constituída pelo Hospital de Braga e pelas Unidades de Cuidados de Saúde Primários pertencentes a seis municípios do distrito de Braga (Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde), abrangendo diretamente 317.766 utentes.