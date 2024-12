Seis distritos do norte sob aviso amarelo quarta e quinta-feira devido à chuva

Seis distritos do norte de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na quarta e quinta-feira devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estarão sob aviso entre as 18h00 de quarta-feira e as 03h00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também a amarelo as ilhas dos grupos ocidental e central dos Açores para hoje face às previsões de vento, precipitação por vezes forte e agitação marítima.

As ilhas das Flores e do Corvo (grupo ocidental) estão sob aviso amarelo até às 23h00 locais de hoje (00h00 de quarta-feira em Lisboa), por causa das previsões de vento (direção de sul, rodando para noroeste).

Flores e Corvo vão estar também sob aviso amarelo, referente a agitação marítima (ondas de oeste, passando a noroeste), entre as 11h00 locais (12h00 em Lisboa) e as 23h00 locais de hoje (00h00 de quarta-feira em Lisboa).

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo, para as duas ilhas do grupo ocidental, devido às previsões de precipitação por vezes forte, entre as 20h00 locais (21h00 em Lisboa) de hoje e as 05h00 locais (06h00 em Lisboa)de quarta-feira.

Para as ilhas do grupo central (Terceira, Faial, Graciosa, São Jorge e Pico) o aviso amarelo, por causa da agitação marítima (ondas de oeste, passando a noroeste) é válido entre as 17h00 locais (18h00 em Lisboa) de hoje e as 05h00 locais (06h00 em Lisboa) de quarta-feira.

O grupo central vai estar igualmente sob aviso amarelo por causa do vento (direção de sudoeste, rodando para noroeste, entre as 20h00 locais (21h00 em Lisboa) de hoje as 06h00 locais (07h00 em Lisboa) de quarta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.