Prisão do Linhó sem água desde domingo, diz sindicato

O estabelecimento prisional do Linhó, em Sintra, está sem abastecimento de água desde domingo, comprometendo a higiene dos reclusos, aos quais foram distribuídas garrafas de água para beber, adiantaram fontes judiciais e prisionais.

De acordo com o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Frederico Morais, o estabelecimento prisional está sem água desde domingo e hoje a situação já afeta também o bairro dos guardas prisionais junto à prisão, tendo já sido chamada uma empresa externa para resolver o problema, mas não havendo ainda garantias de que a rotura fique resolvida durante o dia de hoje.

De momento, a situação mais complicada no estabelecimento prisional, adiantou Frederico Morais, prende-se com a higiene dos reclusos, não havendo água quente para banhos, mas o advogado Ricardo Serrano Vieira, que tem um cliente recluso naquela prisão, sublinhou também as queixas dos presos relativamente às condições dentro das celas, não havendo água para despejo das sanitas.