População em Portugal cresceu 1,16% em 2023 à boleia da imigração

O INE justificou o aumento da população residente no ano transato com o resultado da "combinação de uma variação positiva na componente migratória (1,47%) e de uma diminuição na componente natural (-0,31%)".

A tendência registada na componente migratória "estendeu-se a todas as sub-regiões NUTS III do país", referiu o INE, apontando as sub-regiões do Oeste (2,79%), Região de Aveiro (2,41%), Médio Tejo (2,17%), Alentejo Litoral (2,15%) e Região de Leiria (2,03%) como as que mais contribuíram para o aumento da população residente.

O INE contrapôs que 56 municípios tiveram taxas de crescimento efetivo da população negativas, a maioria dos quais localizados no interior do Norte e do Alentejo, região esta que alberga o município com a taxa mais baixa de Portugal (Barrancos, com menos 1,87%).

O Instituto responsável pelas estatísticas em Portugal frisou que o aumento da população foi registado em todos os municípios que compõem as sub-regiões da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Região Autónoma da Madeira, onde se situa o concelho com maior crescimento populacional (Porto Santo, com 3,70%).

" Em 251 dos 308 municípios do país (81%) verificou-se um crescimento populacional , em particular em municípios localizados na faixa litoral do Continente e na Região Autónoma da Madeira", destacou ainda o INE.

"A componente natural do crescimento populacional registou diminuições em todas as sub-regiões NUTS III do país, com exceção da Grande Lisboa, onde se verificou um ligeiro aumento, de 0,02%", precisou o Instituto Nacional de Estatística, salientando que as principais descidas foram sentidas no Alto Tâmega e Barroso, com menos 1,20%, e na Beira Baixa, com menos 1,18%.

Os anuários refletem também um aumento do índice de envelhecimento da população de 184,4, em 2022, para 188,1, em 2023, esclarecendo que este indicador "é medido pelo rácio entre população idosa (65 ou mais anos) e população jovem (até aos 14 anos)".

O índice de envelhecimento por sub-regiões NUTS III mostra que, "em 2023, o envelhecimento foi mais intenso no Interior do Continente, com particular destaque no Alto Tâmega e Barroso, Terras de Trás-os-Montes, Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela, onde o número de idosos por 100 jovens foi superior a 300", apontou.