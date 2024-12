Governo aposta no voluntariado para colocar mais professores nas escolas

O Ministério da Educação quer colocar mais professores nas escolas recorrendo ao voluntariado.

Em causa está a participação de docentes aposentados em atividades de apoio à aprendizagem.

De acordo com uma nota informativa enviada esta terça-feira às escolas, a que a Renascença teve acesso, os diretores escolares podem convidar diretamente os professores aposentados ou lançar aviso público, não havendo necessidade de o Ministério da Educação intervir no processo.

A atividade destes professores aposentados, que não vai ser remunerada, pode desenvolver-se diretamente junto dos alunos e através de mentorias a jovens professores.

“Os professores aposentados podem dar apoio direto aos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem, no âmbito das atividades que decorram nas escolas, como tutorias ou apoio pedagógico acrescido”, refere a nota informativa do Ministério da Educação.