Carris Metropolitana ajusta horários no Natal e no Ano Novo

A rodoviária Carris Metropolitana vai ajustar os seus horários no Natal e no Ano Novo nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro, havendo interrupções e reduções de serviço nas quatro áreas operacionais.

Numa publicação na sua página "online", a transportadora da Área Metropolitana de Lisboa dá conta de que na área 1 - Amadora, Cascais, Lisboa, Oeiras e Sintra -- os passageiros devem consultar diretamente as linhas que utilizam no "site" ou na "app", na ferramenta "Pesquisar Linhas", de forma a verificar as alterações.

Na área 2, que abrange os concelhos de Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira, o serviço será interrompido às 22h00 no dia 31 e será retomado às 07h00 no dia 01 de janeiro.

Na área 3 -- Almada, Seixal e Sesimbra -, nos dias 24 e 31 de dezembro, haverá uma redução de serviço entre as 21h00 e as 21h30, com interrupção total a partir das 21h30, aconselhando a empresa a que sejam consultadas no "site" "exceções operacionais".

Já nos dias 25 de dezembro (feriado de Natal) e 1 de janeiro (feriado de Ano Novo), o serviço estará interrompido até às 07h00, sendo progressivamente retomado até às 07h30, com algumas exceções.

Já na área 4 (Alcochete, Moita, Montijo, Palmela, Setúbal e Barreiro), no dia 24 de dezembro (véspera de Natal) o serviço será interrompido às 21h00, sendo que as viagens iniciadas até esse horário serão realizadas normalmente e as que estiverem em curso continuarão até ao destino.

No dia 25 de dezembro o serviço será retomado às 07h30, enquanto no dia 31 (véspera de Ano Novo) a circulação será interrompida às 22h00, com exceção das linhas 4512, 4600, 4602, 4604, 4701, 4702, 4705, 4707, 4710, 4715, 4725 e 4730, que funcionarão até ao final do dia, assegurando ligações ao Terminal do Barreiro e a Lisboa.

Em 01 de janeiro, ainda na área 4, o serviço será retomado às 07h30.

Os Espaços Navegante Carris Metropolitana vão funcionar até às 14h00 de 24 de dezembro e, em 31 de dezembro, até às 18h00. Nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro estão encerrados.

A Carris Metropolitana opera, desde 1 de junho de 2022, em quatro áreas (concessionadas a operadores privados distintos), nas quais se incluem os 15 municípios da área metropolitana delegaram as suas competências à Transportes Metropolitanos de Lisboa. Nos restantes três concelhos -- Lisboa, Cascais e Barreiro -- os municípios continuam a assumir o serviço municipal, embora os territórios sejam servidos por carreiras intermunicipais da Carris Metropolitana.