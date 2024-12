"Baixa na reserva de sangue". Apelo à doação em época festiva

A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) apelou esta terça-feira a todos os dadores saudáveis, nomeadamente os mais jovens, para doarem sangue entre o Natal e o Ano Novo, alertando para os baixos níveis das reservas nesse período.

"Com o inverno, o frio e as gripes, nesta altura do ano temos sempre uma baixa na reserva de sangue", afirmou o presidente FEPODABES, Alberto Mota, citado em comunicado, no âmbito da campanha "DÊ SANGUE - A SUA AJUDA É UM VERDADEIRO PRESENTE".

Alberto Mota salientou que "a dádiva de sangue é segura" e que estão elegíveis para dar sangue pessoas com mais de 18 anos, com mais de 50 quilogramas (kg) e saudáveis.

"Durante os próximos dias, a FEPODABES, além de distribuir cartazes, "flyers" [panfletos, em tradução simples], terá a mesma campanha em vários ATM [rede multibanco] com o intuito de chamar atenção a todos para esta causa", indicou o responsável.

A FEPODABES voltou a lembrar que são necessárias cerca de mil unidades de sangue todos os dias.

"O processo de recolha de sangue é um procedimento rápido, demorando cerca de 30 minutos, e pode ajudar a salvar várias pessoas, já que uma única unidade de sangue pode servir para ajudar até três vidas", acrescentou.

No final de outubro, a FEPODABES alertou que as reservas de sangue já estavam pouco acima de metade do que seria ideal.

"O ano de 2024 tem sido um ano muito atípico no que toca a manter as reservas de sangue em níveis satisfatórios", revelou Alberto Mota, na altura.

Em declarações à Lusa, Aberto Mota explicou que uma "reserva estável tem de ter cerca de 10 mil unidades de sangue no Instituto Português de Sangue e da Transplantação", o que não se verifica, estando "na casa das 5 mil, 6 mil unidades de sangue".

Algumas das consequências das baixas reservas de sangue que o responsável antecipou para os próximos meses, e que "já se verificaram ainda há meia dúzia de meses", passa pelo cancelamento de algumas intervenções cirúrgicas menos urgentes.

A informação sobre os locais oficiais de recolha de sangue está disponível em www.fepodabes.pt e no portal www.dador.pt.

A FEPODABES é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo desenvolver uma atividade no âmbito da solidariedade social e humanitária no campo da dádiva benévola do sangue, promovendo a difusão da dádiva junto da população.