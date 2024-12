ADSE aumenta reembolsos pelas consultas no próximo ano

O subsistema de saúde dos funcionários públicos (ADSE) anunciou esta terça-feira a revisão de alguns preços em 2025.

Vai ser estabelecido um limite máximo de 500 euros para os custos a suportar pelos beneficiários por cirurgias no regime convencionado. No regime livre, aumentam os reembolsos pagos pelas consultas.

Em comunicado, a ADSE diz que estas alterações deverão reduzir os encargos dos beneficiários em 11,2 milhões de euros anuais e aumentar em 6%, em média, o que é pago aos prestadores.

Mas estes benefícios ainda ficam muito aquém, defende à Renascença José Abrão, da FESAP, que integra o conselho geral de supervisão.

“Hoje pagamos 3,5% e deveria caminhar-se no sentido de alguma redução das contribuições que foram aumentadas no tempo da Troika. Neste quadro, diria que qualquer melhoria é sempre importante, mas gostaríamos de uma revisão mais global das tabelas do regime livre, de acertos no convencionado de modo a evitar que qualquer pagamento por parte dos beneficiários não crescesse”, diz.