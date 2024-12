PSP detém dois carteiristas por furtos no Cais da Ribeira no Porto

A PSP deteve dois carteiristas por alegadamente terem furtado no Cais da Ribeira, no Porto, a carteira a uma mulher que estava sentada numa esplanada, cujos bens estão avaliados em 2.500 euros, anunciou esta segunda-feira esta força policial.

Um dos detidos encontra-se já sujeito a apresentações periódicas numa esquadra da PSP pela prática do mesmo crime, referiu a PSP, em comunicado.

Os dois suspeitos, de 19 e 30 anos, não têm profissão conhecida, nem residência fixa em Portugal, sublinhou.

Na passada quinta-feira, dia da detenção, a PSP, na sequência de uma ação de patrulhamento de prevenção deste tipo de crimes, apercebeu-se que estes dois homens estavam a "observar atentamente" todas as mesas ocupadas no interior e exterior dos restaurantes no Cais da Ribeira "demonstrando procurar algo".

Segundo a PSP, os carteiristas centraram a sua atenção num casal tendo "rapidamente e num esforço articulado" desviado a sua atenção e furtado uma carteira que esconderam de imediato.

Nessa sequência, os polícias intercetaram os homens e dirigiram-se à lesada que ainda não se tinha apercebido que tinha sido vítima de furto, salientou a PSP.

Os bens, que foram avaliados em cerca de 2.500 euros, foram recuperados e devolvidos à mulher, explicou.

Depois de terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial, os carteiristas ficaram sujeitos a apresentações diárias e trissemanais na esquadra da sua área de residência.

A PSP deteve este ano 141 carteiristas e identificou 341 suspeitos desta prática, número de detenções que aumentou 50% em relação a 2023, segundo dados divulgados por aquela polícia.

Segundo a PSP, entre 1 de janeiro e 30 de novembro, além do aumento de 50% das detenções, existe ainda um crescimento de 22% de suspeitos de furto por carteiristas relativamente ao período homólogo de 2023.