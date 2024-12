Portugueses consideram que serviços públicos estão a deteriorar-se

A qualidade apercebida dos serviços públicos caiu a pique entre 2020 e 2023, indica o Índice de Bem Estar (IBE) da população portuguesa, divulgado esta segunda-feira.

Este é o pior registo em 12 anos, segundo o IBE do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O índice de participação eleitoral tem vindo a descer e “assumiu no seu final valores mínimos por comparação com o grupo de países de referência”.

Por seu lado, indicador de confiança na Polícia atingiu o nível mais elevado em 2023, destaca o IBE.

O Índice de Bem Estar da população portuguesa aproximou-se no ano passado do registado em 2019, antes da pandemia, graças sobretudo à evolução favorável dos indicadores de segurança pessoal, educação e bem estar económico.



No período 2004-2023, oito dos 10 domínios que integram o Índice de Bem Estar (IBE) apresentaram evolução positiva, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística.