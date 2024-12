Nova greve na Saúde. Médicos deixam pré-aviso de protesto contra trabalho extraordinário a partir de janeiro

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) anunciou um aviso prévio de greve ao trabalho extraordinário nos cuidados de saúde primários, a partir de janeiro.

Em comunicado, a organização sindical lamenta a "banalização da prestação do trabalho extraordinário que o Ministério da Saúde, liderado por Ana Paula Martins, está a tentar impor e que condiciona o acesso dos utentes ao seu médico de família".

A FNAM diz que a atribuição automática, a partir de janeiro, de médico a utentes sem médico de família "viola a legislação em vigor" e insere-se num conjunto de medidas que "foram decididas sem consultar os médicos ou estruturas representativas".

"A FNAM exige o fim da propaganda deste Ministério da Saúde e do ruído que alimenta a sua desresponsabilização, em substituição de uma verdadeira negociação com os médicos. Esta negociação deve ser séria e com soluções, não apenas para os médicos de família, mas para todo o ecossistema do SNS, e, sobretudo, para os utentes, que são os maiores prejudicados com as políticas desastrosas em vigor", lê-se na nota emitida.

Sem especificar data, o comunicado aponta que a greve pode ser prolongada até ao final do primeiro semestre, se o Ministério da Saúde "persistir na violação dos procedimentos da contratação coletiva, e a negociar apenas para gerir sua imagem pública face à tragédia da sua governação".

Já o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) vai reunir-se com o Governo esta segunda-feira.