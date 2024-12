Exclusivo Renascença. Gouveia e Melo antecipa reserva para garantir "liberdade nos direitos cívicos"

O almirante Henrique Gouveia e Melo, Chefe do Estado Maior da Armada, confirma à Renascença que tenciona passar à reserva já no final de dezembro.

Sem revelar, ainda, a sua candidatura à Presidência da República, Gouveia e Melo explica porque mudou de ideias e tenciona passar à reserva desde já.

Para o ainda Chefe do Estado Maior da Armada, continuar no ativo retira-lhe "alguma liberdade" nos seus "direitos cívicos". No entanto, o almirante não abre o jogo em relação a uma possível candidatura a Presidente da República nas eleições de 2026.

Sr. Almirante, confirma à que mudou de ideias e vai passar à reserva já neste mês de dezembro?

Sim, logo que acabar as minhas funções enquanto almirante CEMA, tenciono passar à reserva.

Termina as suas funções, tanto quanto sei, no dia 27. Dia 28 de dezembro, pode concluir-se, deverá passar à reserva?

É o mais provável. Não sou eu que determino exatamente o dia em que termino as minhas funções. Em princípio, o meu mandato de três anos acaba no dia 27 de Dezembro, e depois de terminar o meu mandato, claramente, passarei à reserva.

Porque é que decidiu antecipar? Porque é que mudou de ideias e decidiu passar imediatamente à reserva?

Porque, na realidade, não vi nenhuma utilidade em continuar no ativo. Continuar no ativo retira-me alguma liberdade nos meus direitos cívicos e, portanto, não vejo necessidade de continuar no ativo.

Significa isso que já decidiu avançar com uma candidatura à Presidência da República? Vai anunciá-la por esses dias? Pode anunciar-me desde já?

Não. Não significa nada disso, e eu sobre esse assunto, mais uma vez, digo que não falo sobre esse assunto enquanto estiver no ativo. A única coisa que digo é que passarei a reserva. Faz parte da minha carreira e, no fim de terminar a minha carreira, é natural que passe à reserva.

E as pessoas já concluem que o senhor vai ser mesmo candidato. Ainda não pode dizer-nos isso?

As pessoas podem concluir o que quiserem. Eu o que digo, neste momento, é que vou passar à reserva, depois de terminar a minha vida no ativo, que é o normal. E a minha vida no ativo terminará quando deixar as minhas funções de as minhas funções de almirante CEMA e Autoridade Marítima Nacional.