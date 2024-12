Cinco detidos pela PJ com 140 mil doses de cocaína

A Polícia Judiciária deteve cinco pessoas por suspeitas de tráfico de droga, que chegaram a Lisboa por via aérea com 140 mil doses individuais de cocaína escondida dentro do organismo, dissimulada na bagagem ou à volta do corpo.

A PJ explica em comunicado divulgado esta segunda-feira que este é o resultado de quatro operações de combate ao tráfico de estupefacientes por via aérea desenvolvidas nos últimos dias e que resultaram na detenção de cinco cidadãos estrangeiros: Duas mulheres e três homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 65 anos.

Os suspeitos "transportavam para Lisboa", de um país sul-americano, "uma quantidade de droga correspondente à composição de pelo menos 140 mil doses individuais de cocaína", explica a PJ em comunicado.

"Parte da droga apreendida foi transportada no interior do organismo de dois dos detidos, enquanto outra parte se encontrava dissimulada na bagagem e à volta de corpo", acrescenta a PJ.

As detenções foram levadas a cabo pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. A PJ acrescenta que continuam investigações.