Triagem telefónica de grávidas na Península de Setúbal só em 2025

Foi adiada para janeiro a obrigatoriedade de referenciação pela Linha SNS Grávidas nos hospitais Garcia de Orta, Setúbal e Barreiro. Assim, a implementação desse sistema nestes estabelecimentos só tem início no próximo ano.

Segundo avança o jornal Expresso, os serviços precisam de ultimar os sistemas informáticos, razão pela qual não avançam já esta segunda-feira, como as restantes urgências obstétricas da Grande Lisboa e Leiria.

Nas restantes urgências obstétricas da Grande Lisboa, a referenciação entra em vigor já na segunda-feira. A obrigatoriedade só não entra vigora, assim, nos hospitais da Península de Setúbal.

Outros hospitais, no entretanto, decidiram aderir voluntariamente ao projeto piloto, como são os casos do Hospital de Gaia, do Centro Materno Infantil do Norte e de Portalegre, que deverão implementar o sistema nos próximos dias, segundo admitiu ao mesmo jornal o coordenador da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Alberto Caldas Afonso.