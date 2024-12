Mau tempo. Açores em alerta amarelo até ao final da noite

A depressão Dorothea está cada vez mais próxima do arquipélago dos Açores. O mau tempo coloca a região em alerta amarelo até ao final da noite deste domingo.

São esperadas ondas até aos quatro metros de altura, como explica à Renascença a meteorologista Elsa Vieira.

"Prevê-se que a depressão Dorothea provoque precipitação em todo o arquipélago, sendo por vezes forte no grupo oriental", assegura Elsa Vieira, que também salienta "o aumento da intensidade do vento a soprar do quadrante leste", que deve causar "rajadas entre 70 e 75 quilómetros por hora nos grupos ocidental e central" e "até 95 quilómetros por hora" no grupo oriental.

"Em relação à agitação marítima, são esperadas ondas do quadrante leste, a variar entre os três e quatro metros de altura significativa", acrescenta.