Fuga das prisões. Guardas impediram pelo menos três tentativas depois de Vale dos Judeus

Cerca de trinta elementos do corpo da guarda prisional foram chamados este sábado a Coimbra. “Alguns deles [estavam] de férias e responderam com prontidão de forma a garantir a segurança do estabelecimento prisional”, declarou o representante dos guardas.

A garantia foi dada à Renascença por Frederico Morais, presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional. “ Houve em Paços de Ferreira, no mês de novembro, duas que foram tratadas pelo corpo da guarda prisional através do sistema de videovigilância”.

Para o sindicalista, “os serviços de informação e de segurança funcionaram, porque avisaram que estaria um plano de fuga iminente de indivíduos do Brasil que pertencem ao Primeiro Comando da Capital e que foi acionado pela parte da Direção-Geral e do estabelecimento prisional”.

Trata-se de um grupo de reclusos extremamente perigosos. “Estamos a falar de indivíduos do Brasil, do Primeiro Comando da Capital que não têm qualquer respeito pela vida humana. Basta ver o que acontece no Brasil e os crimes violentos que eles praticam nas cadeias brasileiras. Esta, se fosse consumada, não tenho dúvidas que seria muito mais agressiva do que Vale-dos-Judeus”, concluiu.

Reclusos surpreendidos

O sábado foi passado a fazer revistas na prisão de Coimbra. “Os colegas do estabelecimento andaram a verificar cela a cela, a fazer buscas ao estabelecimento prisional, às células dos indivíduos que supostamente estariam para fugir, onde apanhámos estupefacientes e telemóveis”, acrescenta o sindicalista.

Ao mesmo tempo, foi convocada uma equipa do grupo de intervenção. “Uma equipa nossa, do grupo de intervenção e de segurança prisional destacada no Porto, e que também esteve de prevenção à porta do estabelecimento e que não foi necessário ser usada”, afirmou Frederico Morais.

“Os indícios eram fortes”, acrescenta o dirigente, que garante que os reclusos ficaram “surpreendidos com a intervenção do corpo da guarda prisional”.