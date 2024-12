"Alqueva foi feito para o Alentejo". Agricultores criticam possível abastecimento ao Algarve

Os agricultores do Baixo Alentejo são críticos do estudo de abastecimento de água ao Algarve a partir da barragem do Alqueva, anunciado este domingo pelo Governo. À Renascença, o presidente da associação realça que "a água não é um bem inesgotável em si" e que o Alqueva já fornece água a uma área superior ao projetado durante a construção.

Francisco Palma defende que "a água que está armazenada em Alqueva deve servir as populações do Alentejo, a indústria do Alentejo, e a agricultura do Alentejo", e descreve o "desvio" da água "para outras regiões onde é possível haver outras formas de captação de água, com outras barragens, seja no Algarve, seja noutro lado qualquer" como o "desvirtuar aquilo que é o compromisso que o Alqueva veio trazer ao Alentejo".

O presidente da associação de agricultores sustenta que o uso da água pelo Algarve "não faz sentido nenhum", já que "também há muitas terras no Alentejo que também deveriam ser regadas e não são, simplesmente não consegue chegar a todo o lado" - lembrando que o Alqueva foi projetado para servir 120 mil hectares de terrenos e que "neste momento vamos já com quase com 200 mil hectares de regadio em exploração".

Se isso acontecer, alerta Francisco Palma, "vamos fazer o mesmo que se faz noutros regadios públicos no país, rega-se um ano, depois vem um ciclo de secas, deixa-se de poder regar, e a garantia de água que existia deixa de existir", colocando "toda a economia" numa posição "vulnerável em relação a esta expansão que o Estado quer ter".

"O compromisso do Alqueva para o Alentejo é ser uma reserva estratégica de água para o Alentejo, e não uma reserva estratégica de água para Espanha, para o Algarve e para outras regiões, quaisquer que sejam", sublinha o responsável da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo.

A ministra do Ambiente anunciou, este domingo, em Faro, o estudo da ligação entre a barragem do Alqueva e a barragem de Santa Clara (no Alentejo), para a ligar à barragem da Bravura, em Lagos, no Algarve.