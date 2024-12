Trabalhadores da Soares da Costa aceitam indemnização de quatro milhões de euros

Os trabalhadores da construtora insolvente Soares da Costa, reunidos este sábado em plenário no Porto, decidiram aceitar a proposta do tribunal de receber quatro milhões de euros a título de indemnização, disse à Lusa uma fonte sindical.

O plenário foi convocado pelo Sindicato da Construção de Portugal (SCP) para debater que decisão tomar em relação aos seus créditos e aos créditos na banca da construtura portuguesa que está atualmente falida, acumulando dívidas de cerca de 526 milhões de euros a mais de 2.000 credores.

Em declarações à agência Lusa no final do plenário, o presidente do SCP, Albano Ribeiro, disse que na semana passada houve uma reunião com a juíza encarregue do processo de insolvência que está a decorrer no Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia e foi apresentada uma proposta.