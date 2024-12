Mau tempo cancela viagens marítimas entre Madeira e Porto Santo

As viagens do navio Lobo Marinho entre as ilhas da Madeira e Porto Santo programadas para domingo foram canceladas devido ao mau tempo, informou este sábado a concessionária da linha.

Na sua página oficial, a Porto Santo Line diz que a partida do Funchal marcada para as 08h00 e o regresso do Porto Santo às 19h00 não se vão realizar "devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo, que poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio".

A capitania do Porto do Funchal emitiu avisos de mau tempo e vento forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira, recomendando aos proprietários vigilância redobrada às embarcações e precaução à população nas zonas costeiras.

Os avisos estão baseados nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a situação geral do estado do tempo para a orla marítima, estando um aviso de vento forte em vigor até às 06h00 de domingo.

Quanto ao aviso de mau tempo, a autoridade marítima regional indica que está classificado como de "sinal 6", o que significa "vento de força entre os 51 e 62 quilómetros por hora de qualquer direção".

No caso do aviso de vento forte, aponta que vai soprar de sudeste "fresco a muito fresco, por vezes forte no final", enquanto a visibilidade deve ser "boa a moderada, por vezes fraca" e a ondulação será de sudeste na ordem dos três metros na costa sul e de dois metros na parte norte".

Face a esta situação, a capitania lança recomendações a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

O reforço das amarrações e da vigilância das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba são indicações dadas por esta autoridade.