Linha do Sado. Novas carruagens com mais lugares a partir de domingo

As novas carruagens da CP na Linha do Sado, com mais lugares, sentados e de pé, vão começar a ser usadas no domingo e vão permitir transportar até mais 62% de passageiros, informou este sábado o Governo.

"Na Linha do Sado, a CP vai substituir as atuais composições por outras com mais lugares, sentados e de pé, o que se traduz num aumento que, na capacidade máxima, pode ir até aos 62%, mantendo-se os tempos de percurso", anunciou o Ministério das Infraestruturas e Habitação, em comunicado.

Por comboio/horário a CP passa a disponibilizar mais 52 lugares sentados e 169 lugares em pé, ou seja, no total mais 221 lugares (+52%) em carga normal (três pessoas por m2), que em situações excecionais de pico de procura poderá ascender a 330 lugares (carga máxima -- cinco pessoas por m2), mais 62% do que a oferta atual.

Os comboios que passam a operar naquela linha dispõem ainda de três portas de acesso por carruagem, em vez das duas atuais, facilitando o embarque e desembarque de passageiros, sobretudo em hora de ponta e nos horários que coincidem com as saídas dos estabelecimentos de ensino.

A Linha do Sado serve, entre outros, os passageiros do Instituto Politécnico de Setúbal.

Segundo o Governo, esta situação tinha sido identificada como uma das principais razões para os atrasos, devido ao aumento do tempo de embarque e desembarque.

Também a partir de domingo, conforme tinha já sido anunciado, a circulação dos comboios da Fertagus que ligam Lisboa a Setúbal passa a fazer-se todos os dias de 20 em 20 minutos, um aumento dos horários que decorre do alargamento contrato de concessão até 31 de março de 2031.

Este aumento dos horários, tanto nos dias úteis como aos fins de semana e feriados, traduz-se num crescimento em 73% dos lugares oferecidos aos dias úteis e em 172% aos fins de semana, sublinhou o ministério liderado por Miguel Pinto Luz.

A circulação para Coina (município do Barreiro, distrito de Setúbal) vai manter uma frequência de comboios de 10 em 10 minutos nas horas de ponta e de 20 em 20 minutos nos restantes horários, mas passa a fazer-se de 20 em 20 minutos aos fins de semana, em vez de a cada 30 minutos.

Os novos horários garantem também o reforço das ligações nas estações de Penalva, Pinhal Novo, Venda do Alcaide e Palmela.

"Mais frequência de comboios e mais lugares disponíveis representam ganho de tempo diário. Proporcionar mais qualidade de vida às populações é uma forma de atraí-las e fidelizá-las no uso dos transportes públicos", apontou Miguel Pinto Luz, no comunicado.