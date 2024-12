Conheça as escalas de urgência do SNS para este fim de semana

Quatro serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia e um de pediatria encontram-se encerrados este fim de semana, segundo as Escalas de Urgência do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Informação publicada no Portal do SNS, indica que estão fechados os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro; do Hospital de Vila Franca de Xira; do Hospital Santo André, em Leiria e no Hospital Distrital de Santarém está encerrada a urgência de obstetrícia.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, está encerrada a urgência de pediatria, segundo a informação consultada pela Lusa às 10h00 de hoje.

De acordo as escalas, as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Amadora-Sintra vão estar referenciadas entre as 00h00 e as 24h00 e as do Hospital Santa Maria, em Lisboa entre as 00h00 e as 09h00, recebendo apenas urgências internas e os casos referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS 24.

A urgência destas especialidades do Hospital São Bernardo, em Setúbal, estão reservadas às urgências internas e aos casos reencaminhados pelo CODU.

O serviço de urgência de pediatria da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra também está referenciado entre as 00h00 e as 08h00 e as 20h00 e as 24h00.

De acordo com o mapa publicado no portal do Serviço Nacional de Saúde, 199 serviços de urgência estão abertos 24 horas.

Relativamente aos tempos médios de espera nos serviços de urgência gerais às 10h15 de hoje, o Hospital Amadora-Sintra registava 14 horas e 11 minutos para doentes urgentes, quando o tempo máximo recomendado é de 60 minutos, e 24 doentes aguardavam para serem vistos por um médico.

À mesma hora, o Hospital Beatriz Ângelo registava um tempo médio de espera de 12 horas e 31 minutos e tinha 31 doentes triados com pulseira amarela (urgente) a aguardar para serem examinados.

Os doentes listados no portal do SNS como estando em espera incluem os que aguardam primeiro atendimento e os que aguardam resultados de exames realizados após atendimento.

A Direção Executiva do SNS apela à população para ligar sempre para a Linha SNS 24 [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência.