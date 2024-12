Vacinação para gripe e covid-19 alargada à população entre 50 e 59 anos

A vacinação contra a gripe e a covid-19 foi alargada à população entre os 50 e 59 anos, anunciou esta sexta-feira Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este grupo etário pode começar a agendar a toma das vacinas a partir da próxima terça-feira, 17 de dezembro, "numa unidade de saúde do Serviço Nacional de Saúde ou nas farmácias comunitárias aderentes".

A DGS recomenda que o agendamento da vacinação contra a gripe sazonal e a covid-19 deve ser feito ainda antes do período festivo do Natal e do Ano Novo, "a fim de otimizar a proteção individual e coletiva".

"O alargamento da vacinação sazonal, gratuita, à faixa etária 50-59 anos, acontece face à evolução da atual campanha de vacinação e à disponibilidade de vacinas", sublinha a DGS.

Os casos positivos para o vírus da gripe continuam a aumentar e na última semana os laboratórios reportaram 260 casos, o número mais elevado desde o início da época de vigilância, indicou na quinta-feira o Instituto Ricardo Jorge.



De acordo com o boletim de vigilância epidemiológica da gripe e outros vírus respiratórios do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), desde o início da época de vigilância, em 30 de setembro, os laboratórios da Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe identificaram 1.052 casos.