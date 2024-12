SIM contra pré-triagem telefónica de grávidas e novo modelo de urgências

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) não concorda com a pré-triagem telefónica de grávidas e com o novo modelo de funcionamento das urgências de ginecologia e obstetrícia e blocos de partos.

A partir de segunda-feira, as grávidas da Região de Lisboa e Vale do Tejo e as de Leiria vão ter de ligar para a Linha SNS Grávida (808 24 24 24) antes de ir às urgências, mas os médicos estão contra este modelo de funcionamento, publicado esta sexta-feira numa portaria.



O SIM é a favor de tudo o que seja organizar e moderar a afluência às urgências, mas o sindicalista Nuno Rodrigues, ouvido pela Renascença, lembra que o período experimental de meio ano que passou agora veio mostrar que o sistema não funciona.

“Na verdade, nesses seis meses, 75% das grávidas que ligaram para o SNS24 foram, na mesma, encaminhadas para os serviços de urgência. Apesar de tudo, as grávidas têm bastante noção de quando devem ou não recorrer às urgências. Por isso, achamos que estando perante mais um atendimento telefónico, a margem de melhoria e de progresso que propõe esta portaria é reduzido”.