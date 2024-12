PSP deteve 141 carteiristas em 2024

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 141 carteiristas e identificou 341 suspeitos desta prática, entre 1 de janeiro e 30 de novembro de 2024.

Em comunicado, a força de segurança refere que os números registados representam um aumento de 50% das detenções e de 22% de suspeitos identificados, em comparação com o período homólogo de 2023.

A PSP lembra que a quadra natalícia e a passagem de ano originam uma grande movimentação populacional, com especial destaque nos grandes centros urbanos, com maior concentração de pessoas em zonas comerciais, turísticas e em interfaces de transportes públicos, alertando para “a existência de condições para a ocorrência de determinadas tipologias criminais, com especial destaque para os crimes contra o património em geral, designadamente os roubos e furtos a pessoas”.

A força de segurança apela ainda à denúncia de todos os crimes de que se tenha conhecimento, quer na condição de vítima ou testemunha, e relembra que quanto mais célere for esta denúncia, mais depressa serão efetuadas diligências para se chegar à identificação do(s) autor(es) do(s) crime(s).

Conselhos da PSP:

Guarde os seus pertences e objetos de valor em bolsos interiores;

Não transporte objetos, como o telemóvel e/ou carteira, em bolsos traseiros ou visíveis;

Não transporte grandes quantias de dinheiro e/ou objetos valiosos;

Tenha malas e mochilas sempre fechadas e junto ao corpo;

Preferencialmente, transporte as mochilas na parte da frente do corpo e não nas costas, especialmente se circular em transportes públicos ou em zonas de grande aglomeração de pessoas;

Reforce a segurança das suas malas/mochilas utilizando um cadeado de pequenas dimensões ou um simples clipe.

Na nota enviada à Renascença, a PSP esclarece que, com o intuito de reforçar o combate a este fenómeno criminal, criou em 2018 uma equipa formada por polícias pertencentes à estrutura de investigação criminal, especializados em crimes contra o património.

“Este investimento da PSP, tem permitido aumentar consideravelmente, ao longo dos últimos anos, o número de interceções em flagrante delito de suspeitos da prática deste crime”, assinala.

A força de segurança destaca ainda que no âmbito da cooperação policial a nível internacional, polícias desta equipa têm participado em diversos policiamentos internacionais, destacando o EURO 2024, na Alemanha, o Festival de GENT, na Bélgica, o Festival OKTOBERFEST, também na Alemanha e os Jogos Olímpicos, em França.