Crise no setor automóvel em Portugal. "O pior pode estar para vir", avisa João Cerejeira

A crise no setor automóvel pode piorar. O cenário é traçado à Renascença pelo economista João Cerejeira.

Em causa estão os encerramentos de fábricas em Valença, Arcos de Valdevez e, agora, Lousada, quase todas ligadas ao setor automóvel e que deixarão mais de mil trabalhadores no desemprego.

Para este membro do departamento de economia da Universidade do Minho, a culpa é da crise do setor automóvel na Alemanha e "o pior pode estar para vir", uma vez que se trata de "empresas que têm vindo a perder competitividade com o crescimento de marcas associadas aos carros elétricas".

"Preocupam mais os impactos a longo prazo, são empresas que vendem componentes para a área da combustão, estão mais dependentes da economia de combustão que começa a perder terreno”, acrescenta.