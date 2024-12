Nova cavidade vulcânica descoberta na ilha do Pico

Uma nova cavidade vulcânica, com cerca de 170 metros de comprimento e com estruturas geológicas importantes, foi descoberta na ilha do Pico, nos Açores, na sequência de trabalhos de eletrificação no concelho de São Roque, foi esta sexta-feira revelado.

A descoberta desta nova cavidade vulcânica na ilha do Pico, designada "Gruta de Santana", foi anunciada pelo secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, que visitou o local, acompanhado da diretora regional do Ambiente e Ação Climática, Ana Rodrigues.

A nova cavidade apresenta "um património geológico estruturalmente bem preservado, apenas com pequenos desabamentos nas paredes, além de diversas estruturas geológicas importantes, como estalactites, bolhas de gás, bancadas laterais, pequenos tubos sobrepostos, bolas de lava e paredes estriadas", lê-se na nota divulgada pelo Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM).

A "Gruta de Santana" tem cerca de 170 metros de comprimento, com uma altura que varia entre os 70 centímetros e os cinco metros, e uma largura entre dois e cinco metros.

Ainda segundo o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, no local foi também "identificada a presença biológica de colónias de bactérias, aracnídeos, raízes e ossadas de pequenos animais, sendo que este conjunto de características ressalta o valor científico e natural da gruta, o que exige especial atenção para a sua preservação.

A descoberta ocorreu na sequência de trabalhos de eletrificação realizados pela EDA -- Eletricidade dos Açores, na zona de Santana, freguesia de Santo António, concelho de São Roque do Pico.

Posteriormente, e "na sequência de um contacto efetuado pela EDA ao Serviço de Ambiente e Ação Climática da Ilha do Pico, uma equipa de técnicos e Vigilantes da Natureza deslocou-se ao local", segundo o secretário regional.

Alonso Miguel, citado na nota do executivo, adianta que "foram recolhidas diversas informações e elaborado um esboço cartográfico do traçado da gruta", para aferir a implantação da cavidade vulcânica no terreno e "assegurar que os trabalhos a realizar não causariam perturbações adicionais nesta cavidade vulcânica".

Devido à localização do acesso à gruta, numa das faixas de rodagem da via, a EDA construiu uma estrutura para garantir "um acesso regrado e seguro à cavidade vulcânica", uma medida realizada em articulação com a secretaria regional do Ambiente e Ação Climática.

Existem cerca de 340 cavidades vulcânicas naturais conhecidas nos Açores, mas nem todas são visitáveis ou abertas ao público. .

"A ilha do Pico é, de longe, a que alberga o maior número de grutas, com 145 cavidades identificadas, número que será atualizado no final deste ano, com esta nova descoberta", destacou Alonso Miguel.

O secretário regional reconheceu o interesse científico da preservação de algumas destas formações, que impulsionaram a classificação, nos Açores, de quatro cavidades vulcânicas como Monumentos Naturais, nomeadamente o Algar do Carvão, na Terceira, a Furna do Enxofre, na Graciosa, a Gruta das Torres, no Pico, e a Gruta do Carvão, em São Miguel.

O governante considerou que a descoberta da "Gruta de Santana" constitui "mais uma evidência da riqueza geológica e biológica do arquipélago, um património único que merece ser estudado, protegido e valorizado".