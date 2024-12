Homem detido em Lisboa por suspeita de tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 27 anos, por suspeita da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, com uso de arma de fogo, na cidade de Lisboa.

De acordo com a PJ, os factos ocorreram no dia 26 de novembro, “na sequência do conflito entre o agressor e um dos funcionários do estabelecimento, que já se havia iniciado na madrugada do dia 25 de novembro”.

“A vítima foi atingida com gravidade, tendo sido submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência, evitando um desfecho fatal”, acrescenta a PJ, em comunicado.

Segundo a polícia de investigação criminal, as diligências realizadas permitiram determinar que “o crime ocorreu no interior de um estabelecimento comercial de restauração, durante o período temporal de abertura ao público”.

Ainda segundo a PJ, o detido foi presente às autoridades judiciárias no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.