Extraditado do Brasil para Portugal homem procurado por homicídio na Quarteira

A Polícia Judiciária (PJ) informou, esta sexta-feira, que procedeu à conclusão do processo de extradição de um homem, de 24 anos, indiciado da prática do crime de homicídio qualificado.

Os factos ocorreram no dia 16 de fevereiro de 2022, na via pública, na principal artéria da cidade de Quarteira.

Em comunicado, a PJ esclarece que a vítima, um homem, de 27 anos, “foi agredido pelo suspeito com recurso a arma branca, sendo-lhe provocadas lesões torácicas, cuja gravidade determinou o óbito ainda no local”.

“O suspeito acabou por abandonar o país com destino a Espanha, deixando definitivamente o território europeu com destino ao Brasil, São Paulo, após escala realizada no Reino Unido”, lê-se na nota.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, em resultado de “um incessante trabalho de recolha de informação, foram reunidos elementos que permitiram localizar o paradeiro do suspeito, mais tarde detido pela Polícia Federal brasileira em cumprimento de mandado de detenção internacional”.

O detido será presente hoje a interrogatório judicial para efeitos de aplicação das medidas de coação, sendo o inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Loulé.