​Técnicos do INEM vão ser aumentados 256 euros em janeiro

Ficou um pouco aquém das expetativas, mas o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) do INEM acabou por aproximar a sua posição do Governo e concordar com um aumento de 256 euros já a partir de janeiro.



O acordo foi conseguido, esta quarta-feira à noite, numa reunião com o Ministério da Saúde, adianta à Renascença o presidente do STEPH, Rui Lázaro.

“Conseguimos garantir que, a 1 de janeiro de 2025, todos os técnicos de emergência pré-hospitalar, independentemente da categoria em que se encontrem, ficarão a auferir mais 256 euros e, ainda, que a partir de 1 de janeiro de 2026, mediante determinados requisitos, os técnicos que têm mais antiguidade na profissão possam transitar para as categorias superiores, obtendo assim uma valorização de 600 euros face ao que auferem atualmente”.

Rui Lázaro acredita que estão reunidas condições para atrair mais profissionais ao setor e “combater a elevada taxa de abandono que imperou no INEM até agora”.

“Acreditamos desde logo que os 200 técnicos que estão no procedimento concursal tenham agora motivos suficientes para assinar contrato e ficar no INEM, mas também para podermos atrair mais técnicos nos próximos concursos”, sublinha o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.