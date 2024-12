Técnicos do INEM ameaçam com nova greve em dia de reunião com Governo

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar ameaçam com nova greve, no dia em que retomam as reuniões com o Governo.

À Renascença, o sindicalista Rui Lázaro reconhece que na primeira ronda negocial houve uma aproximação sobre reestruturação de carreiras do INEM, mas fala em divergências profundas no que diz respeito à questão salarial.

"O que nos separa ainda é uma diferença bastante grande. Muito abaixo da nossa expectativa", conta.

Por isso, o sindicato espera que a proposta desta quarta-feira para ultrapassar as diferenças quanto à valorização negocial.

"Caso não venha a acontecer, deixa de haver justificação para continuarmos em negociações e regressaremos às ações reivindicativas", alerta.

Na última greve dos técnicos do INEM, mais de 2.300 chamadas terão ficado por atender no pior dia, a 4 de novembro. Um número divulgado esta quarta-feira pelo jornal "Público" que cita dados oficiais.

Nesse dias, as centrais do 112 atenderam mais de 16 mil pedidos de ajuda tendo reencaminhado mais de 4.800 para a Emergência Médica.

Contudo, mais de 2.300 ficaram sem atendimento. Neste momento decorre uma inspeção para avaliar o cumprimento das normas nos períodos de greve do INEM em outubro e novembro, tal como um inquérito aos eventuais atrasos no socorro.