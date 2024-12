Prisão preventiva para dois detidos na operação "Cash Flow"

Os dois detidos pela Polícia Judiciária (PJ) na passada terça-feira por alegadas burlas na obtenção de fundos através do FEDER ficaram hoje em prisão preventiva por decisão judicial, segundo fonte da Judiciária.

A PJ deteve na passada terça-feira dois suspeitos "fortemente indiciados" por corrupção, fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal e branqueamento de capitais, que lesaram Portugal e a União Europeia em cerca de sete milhões de euros, num caso que alegadamente envolve também a filha do Presidente da Guiné-Equatorial.

A ex-eurodeputada Ana Gomes saudou quarta-feira a detenção destes dois suspeitos na operação "Cash Flow" com ligações à filha do presidente da Guiné Equatorial, um caso que denunciou em 2018 junto da Comissão Europeia e da Autoridade Bancária Europeia.

A operação "Cash Flow", a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e com cumprimento de mandados em vários distritos do continente, da Madeira e Espanha, levou à constituição de três arguidos, dois dos quais os detidos agora sujeitos à medida de coação mais gravosa, suspeitos de terem criado uma sociedade com o intuito de a candidatar a apoios financeiros da União Europeia (UE), de acordo com a PJ.

Segundo a Judiciária, os arguidos, indiciados pelos crimes na forma agravada, após a constituição da sociedade submeteram-na a um projeto ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), onde se comprometiam a criar um estabelecimento industrial para a produção de pellets (produto para aquecimento e climatização), na cidade da Guarda.