Portugueses confiam mais nos bombeiros, do que nos profissionais de saúde, polícias e docentes

Bombeiros mais reconhecidos do que autoridades policiais, professores e profissionais de saúde. É uma revelação que sai de um inquérito que a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) encomendou, realizado há cerca de um mês - entre 7 e 12 de Novembro - para saber qual a opinião dos portugueses sobre esta classe profissional.

Total Confiança nos bombeiros, 58% dos inquiridos dizem que têm total confianças nos soldados da paz principalmente no transporte de doentes para consultas e em caso de sinistros, para acudir a acidentes e para combater incêndios.

Comparados com outras profissões, os bombeiros surgem à frente dos profissionais de saúde, de segurança e de educação.

Questionados sobre o reconhecimento público 76% dos inquiridos dizem que os bombeiros têm um reconhecimento insuficiente, 87% consideram que não têm recursos financeiros suficientes para o desempenho de funções, 69% dizem que os bombeiros necessitam de mais apoio do governo, mais equipamentos de proteção, viaturas e efetivos.

60% consideram que são necessários mais incentivos ao voluntariado para recrutamento de mais bombeiros e chamar assim mais pessoas para a profissão.

O estudo ouviu mais de 600 pessoas com idades entre os 18 e os 65 anos de norte a sul do país e ilhas, o inquérito foi realizado antes das manifestações com recurso a petardos e muito fumo à porta do edifício onde decorreram negociações com o governo sobre alterações ao estatuto dos bombeiros sapadores.