PJ detém em Almeirim quatro homens por tentativa de homicídio qualificado

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve, em Almeirim, quatro cidadãos estrangeiros “fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, com uso de arma branca”.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 36 anos, vão ser presentes no Tribunal da Comarca de Santarém, para interrogatório e aplicação de medidas de coação.

Em comunicado, a PJ esclarece que os factos ocorreram no dia 22 de março e que “as diligências efetuadas desde o conhecimento da notícia do crime, permitiram determinar que ocorreu no contexto de conflitos pessoais, resultantes de relações de trabalho entre assalariados estrangeiros que se dedicam diariamente a trabalhos agrícolas naquela zona”.

“A vítima, um homem também estrangeiro, de 36 anos, foi golpeada na região torácica superior, o que lhe provocou ferimentos de elevada gravidade, tendo sido submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência, que permitiu evitar um desfecho fatal”, lê-se na nota.