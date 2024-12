Passe gratuito para jovens. Mais de 31 mil aderiram depois da primeira semana

Mais de 31 mil pessoas aderiram depois da primeira semana do passe gratuito para jovens até aos 23 anos, segundo indica o Governo esta quinta-feira.

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação refere que se registaram 26 mil novas adesões na Área Metropolitana de Lisboa.

Já na Área Metropolitana do Porto houve mais de 5.500 novos aderentes, depois da medida ter entrado em vigor a 1 de dezembro.

O Governo estima que a medida avaliada em 40 milhões de euros pode beneficiar cerca de 240 mil utentes.

"O Governo quer trazer mais pessoas para os transportes públicos. Com o alargamento do passe gratuito a todos os jovens até aos 23 anos, estamos a desafiar esta geração a optar pela mobilidade verde", diz o ministro das Infraestruturas e Habitação, citado no comunicado.